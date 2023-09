Ferienstart in NRW: Hier müssen Reisende mit Staus rechnen - auch Flughäfen voll

Köln - In Nordrhein-Westfalen drohen zu Beginn der Herbstferien Staus. Mit dem stärksten Aufkommen rechne man am Freitagnachmittag zwischen 14 und 19 Uhr, wenn Berufspendler, Urlauber und Ausflügler aufeinandertreffen.

Ausgerechnet am ersten Ferienwochenende werden in NRW zwei Autobahnabschnitte gesperrt. © Markus Scholz/dpa

Auch am Samstagvormittag gebe es erhöhte Staugefahr, am Sonntag dagegen nicht, teilte der ADAC weiter mit. Ausgerechnet am ersten Ferienwochenende werden in NRW zwei Autobahnabschnitte gesperrt.

Von Freitagabend (20 Uhr) bis Mittwochmorgen (4. Oktober, 5 Uhr) wird die A4 zwischen dem Autobahnkreuz Köln-Gremberg und dem Autobahndreieck Heumar in Fahrtrichtung Olpe nicht befahrbar sein.

Im Ruhrgebiet erneuert die Autobahn-Gesellschaft am Wochenende die Fahrbahn der A448 in Bochum.

Von Freitagabend (20 Uhr) bis Montagmorgen (2. Oktober, 5 Uhr) wird die Fahrbahn in Richtung Witten zwischen Bochum-Eppendorf und Bochum-Wiemelhausen dafür gesperrt. Immerhin: Die Sperrungen beginnen erst Freitagabend, also nach der stauintensivsten Zeit.

Auch an den großen Flughäfen in NRW dürfte der Andrang am Wochenende größer als üblich werden. Am Flughafen Köln-Bonn rechnet man mit rund 635.000 Fluggästen während der Herbstferien - rund sieben Prozent mehr Passagiere als im Vorjahr.