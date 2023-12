Gleise, Bahnhöfe, Stellwerke: Deutsche Bahn plant 2024 große Bauprojekte in NRW

Die Deutsche Bahn gab im Jahr 2023 rund 1,75 Milliarden Euro für die Modernisierung des Schienennetzes und der Bahnhöfe aus. © Rolf Vennenbernd/dpa

Die beiden größten Modernisierungen von Bahnhöfen fänden derzeit in Duisburg und Dortmund statt, teilte die Deutsche Bahn in Düsseldorf mit.

2023 hat das Unternehmen insgesamt 1,75 Milliarden Euro für die Modernisierung des Schienennetzes und der Bahnhöfe in NRW ausgegeben. "Damit hat die DB 300 Kilometer Gleise, 425 Weichen und 19 Brücken modernisiert sowie Maßnahmen an 151 Haltestellen und Bahnhöfen umgesetzt", sagte eine Bahnsprecherin.

In Dortmund nimmt der Umbau am Hauptbahnhof Formen an. Vor der Fußball-Europameisterschaft im Juni und Juli in Deutschland sollen hier die großen Arbeiten abgeschlossen sein.

In Duisburg begann 2022 die Modernisierung am Hauptbahnhof, im Sommer 2023 wurde der erste erneuerte Bahnsteig in Betrieb genommen. Die Modernisierung des nächsten Bahnsteigs hat bereits begonnen - bis 2028 soll der renovierungsbedürftige Bahnhof in Duisburg erneuert sein.