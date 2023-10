"Halloween-Haus" in NRW-City zieht zahlreiche Horror-Fans in seinen Bann

Duisburg - Skelette, Grabsteine und Spinnweben - in Duisburg sticht zu Halloween das Haus von Sven Wagner besonders hervor. Er hat es in ein komplettes Gruselkabinett verwandelt.

Unter dem Motto "Insane Hospital" öffnet Sven Wagner am 31. Oktober im Ortsteil Oestrum zum zweiten Mal seine Haustür für Gruselfans. © Fabian Strauch/dpa

Unter dem Motto "Insane Hospital", also "verrücktes Krankenhaus", öffnet er am 31. Oktober im Ortsteil Oestrum zum zweiten Mal die Tür für Gruselfans. Mehr als 200 Stunden Arbeit hätten er und sein Team in ihrer Freizeit investiert, sagt Wagner.

Schon seit Jahren richtet Wagner, der früher Spukhäuser unter anderem für Freizeitparks gestaltete, seine Hausfassade zu Halloween gruselig her. Im vergangenen Jahr dekorierte er dann erstmals auch das Innere des Gebäudes schaurig um und lud Besucher ein.

Die Tour mit maskierten Darstellern durch das "Halloween Haus Duisburg Oestrum" zog viele Neugierige an. Bis zu zwei Stunden hätten die Menschen gewartet, um sein Haus zu sehen, sagt Wagner.

Dieses Mal gibt es ein Reservierungssystem, um lange Schlangen zu vermeiden - mit über 500 Anmeldungen seien die Touren bereits ausgebucht.