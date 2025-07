Gewalt in NRW-Gefängnissen steigt: So viele Wärter wurden 2024 verletzt

Düsseldorf - Die Zahl der gewalttätigen Angriffe von Gefangenen auf Gefängniswärter haben in Nordrhein-Westfalen im vergangenen Jahr zugenommen.

Alles in Kürze

Insgesamt hat es in den NRW-Gefängnissen im vergangenen Jahr 135 Angriffe auf Wärter gegeben. (Symbolbild) © David Young/dpa

Im vergangenen Jahr wurden 135 Vorfälle registriert, bei denen 133 Beschäftigte in den Gefängnissen verletzt wurden. Das geht aus einem Bericht des NRW-Justizministeriums hervor.

In einem Prozent der Fälle kam es demnach zu einer Dienstunfähigkeit. Ein gutes Viertel der Fälle musste ambulant behandelt werden.

Durch die erlittenen Verletzungen waren Vollzugsmitarbeiter im vergangenen Jahr insgesamt 922 Tage dienstunfähig.

Im Vorjahr waren 118 Bedienstete verletzt worden. Dennoch fielen dabei 1682 Tage an, in denen Mitarbeiter danach dienstunfähig waren. Die Angriffe hätten damit also um 14 Prozent zugenommen, ihre Intensität aber deutlich abgenommen.