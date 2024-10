Immer mehr aus Ruder gelaufen: So wappnet sich die NRW-Polizei jetzt für die Halloween-Nacht

Düsseldorf/Duisburg - Die Polizei in Nordrhein-Westfalen bereitet sich mit starken Kräften auf mögliche Zwischenfälle an Halloween vor.

Die Halloween-Tradition stammt ursprünglich aus dem angelsächsischen Raum und hat sich in Europa erst Ende des 20. Jahrhunderts durchgesetzt. © Laurent Gillieron/KEYSTONE/dpa

In den vergangenen Jahren hatte es in der Halloween-Nacht vom 31. Oktober auf den 1. November in den NRW-Städten zunehmend Probleme mit Vandalismus und Ruhestörungen gegeben. Täter warfen unter anderem sogar mit Böllern und griffen gezielt Einsatzkräfte an.

NRW-Innenminister Herbert Reul (72, CDU) appellierte daher an die Menschen, friedlich Halloween zu feiern. "Gehen Sie raus, verkleiden Sie sich, seien Sie Hexe, Mumie oder Gespenst [...], aber bedenken Sie: auch Schabernack hat Grenzen."

An Halloween ziehen Kinder und Jugendliche auch in Deutschland inzwischen schon traditionell von Haus und Haus und rufen "Süßes oder Saures". Wo es keine Süßigkeiten gibt, werden oft kleine Streiche gespielt.

Doch die seien zuletzt immer häufiger aus dem Ruder gelaufen, berichtete eine Sprecherin der Polizei Unna.