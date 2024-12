Mega-Fake auf der Spur: Lügen Hersteller von Dubai-Schokolade auch in NRW?

Düsseldorf - Nachdem schon in Baden-Württemberg erste Untersuchungen der Trend-Süßigkeit Dubai-Schokolade veranlasst worden waren, hat nun auch Nordrhein-Westfalen erste Tests angekündigt.

Seit Monaten ist Dubai-Schokolade DER Hype in Sachen Süßigkeiten. © Sascha Thelen/dpa

Mit einem "kurzfristigen Sonderprogramm" werde man in NRW Proben von Dubai-Schokolade aus Drittländern und in der EU hergestellter Produkte nehmen und untersuchen lassen. Das teilte das Verbraucherschutzministerium in Düsseldorf mit.

"Erste Untersuchungen von Dubai-Schokoladen, welche in Nordrhein-Westfalen hergestellt wurden, weisen keine Mängel auf", betonte ein Ministeriumssprecher.

"Dubai-Schokoladen aus Drittländern weisen hingegen Kennzeichnungsmängel auf. So fehlt beispielsweise die komplette Kennzeichnung in deutscher Sprache. Inhaltsstoffe, wie Farbstoffe oder Allergene, werden fehlerhaft oder gar nicht angegeben."

Die NRW-Proben, die auch von Dubai-Schokolade von "einheimischen kleinen Herstellern, Konditoreien und Confiserien" genommen werden, sollen nach Baden-Württemberg geschickt werden.

Dort hatte das Chemische und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA) nach Angaben des Baden-Württembergischen Verbraucherministers Peter Hauk (CDU) in acht von acht Proben Verunreinigungen, Farbstoffe, Allergene und Fremdfett festgestellt.