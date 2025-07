24.07.2025 16:32 Kriminalpolizei steht vor einem Rätsel: Schwer verletzte Frau unter Brücke entdeckt

Am Mittwochabend wurde eine 21-Jährige schwer verletzt im Wasser der Olef in Hellenthal-Blumenthal gefunden. Was sie dort hinführte, ist bislang unklar.

Von Alina Eultgem

Hellenthal – Am Mittwochabend wurde eine 21-Jährige schwer verletzt im Wasser der Olef in Hellenthal-Blumenthal gefunden. Was sie dort hinführte, ist bislang unklar. Alles in Kürze Schwer verletzte Frau unter Brücke in Hellenthal-Blumenthal gefunden

21-Jährige lag im Wasser der Olef und war nicht ansprechbar

Zeugen hatten einen Fall ins Wasser gehört und betreuten die Verletzte

Frau wurde notoperiert und liegt in der Uniklinik

Kriminalpolizei Euskirchen ermittelt und schließt kein Szenario aus Mehr anzeigen Unter dieser Brücke wurde die 21-Jährige am Mittwochabend in der Gemeinde Hellenthal im Kreis Euskirchen schwer verletzt aufgefunden. © Sebastian Klemm Auf Nachfrage von TAG24 erklärte ein Polizeisprecher, dass die Frau bislang nicht ansprechbar sei und deshalb noch viele Fragen in dem Fall offen wären. Offenbar sei sie mit einer Gruppe von Menschen in der Nähe der Brücke vor Ort gewesen. Einer von ihnen hätte plötzlich einen Fall ins Wasser gehört. Dabei soll es sich um die 21-Jährige gehandelt haben. Nordrhein-Westfalen Sommer-Baustelle: Bahn sperrt wichtige Strecke zwischen Köln und Siegen Nordrhein-Westfalen Wo steckt Ylvie? 12-Jährige aus Hilden spurlos verschwunden Die Gruppe betreute die schwer verletzte Frau daraufhin bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes und der Feuerwehr. Ein Rettungshubschrauber brachte die junge Frau umgehend in ein Krankenhaus, wo sie notoperiert wurde. © Sebastian Klemm Die Polizei steht aktuell selbst vor einem Rätsel und hat die Ermittlungen aufgenommen. © Sebastian Klemm Sie wurde anschließend mit einem Rettungshubschrauber in die Uniklinik geflogen und musste sofort notoperiert werden, wie der Polizeisprecher bestätigte. Die Kriminalpolizei Euskirchen hat die Ermittlungen aufgenommen. Noch ist völlig offen, ob ein Unfall, ein Sturz oder doch etwas anderes dahintersteckt. Auch ein Verbrechen kann derzeit nicht ausgeschlossen werden.

Titelfoto: Bildmontage: Sebastian Klemm