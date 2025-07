Auffällig unauffällig: Dreistes Pärchen klaut Kleidung für 2500 Euro

Düsseldorf - Ein dreistes Diebesduo machte sich am Mittwochnachmittag in der Düsseldorfer Innenstadt die Taschen voll und flog prompt auf.

Alles in Kürze

Die Diebe gingen sehr offensichtlich vor, schafften es aber trotzdem, Kleidung im Wert von 2500 Euro zu klauen. © Polizei Düsseldorf

Wie die Polizei am Donnerstag berichtet, erwischten Zivilfahnder einen Mann und eine Frau beim Klauen in einem Modegeschäft an der Königsallee auf frischer Tat.

Und die war unschwer zu übersehen: Beide schlenderten abwechselnd erst mit leeren Tüten in das Geschäft und kamen wenig später mit Tüten raus, die zum Platzen voll mit Klamotten waren.

Danach gingen sie zu einem auf der Bastionstraße parkenden Pkw, öffneten den Kofferraum und kippten den gesamten Inhalt hinein.

Besonders frech: Hierbei handelte es sich um Kleidung, die teils noch mit Bügeln und Sicherungen versehen war.