Mega-Spendensumme für Opfer von Explosion gesammelt

Ratingen – 700.000 Euro! So hoch ist die Spendensumme, die nach Feuerwehr-Angaben für die Opfer der verheerenden Explosion in Ratingen zusammengekommen sind.

Nach der Explosion in Ratingen dauern die Ermittlungen gegen den mutmaßlichen Täter (57) weiter an. (Archivfoto) © Rolf Vennenbernd/dpa

Bei dem mutmaßlichen Mordanschlag durch einen 57-Jährigen am 11. Mai 2023 in einem Hochhaus in Ratingen-West waren mehrere Polizisten, Feuerwehrleute und Rettungskräfte teils lebensgefährlich verletzt worden.

Nun sollen die Spendengelder, die auf Konten des Vereins zur Förderung des Feuerschutzes in Ratingen e. V. und der Polizeistiftung David + Goliath gesammelt wurden, an die neun Frauen und Männer, die am schlimmsten betroffen sind, ausgezahlt werden.

Sie befinden sich nach Angaben des Feuerwehr-Sprechers inzwischen auf dem Weg der Besserung. Ihnen stehe aufgrund der Art ihrer Verletzungen jedoch noch ein langer und schwieriger Heilungsprozess bevor. Erst vor Kurzem war eine Polizistin aus dem künstlichen Koma aufgewacht.

Die Träger der Konten hatten eigens eine gemeinsame Ethikkommission eingerichtet, um über die Verwendung der insgesamt etwas mehr als 700.000 Euro zu entscheiden.