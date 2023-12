Mega-Summe! "Weihnachtswunder" von WDR 2 bringt mehrere Millionen ein

Sabine Heinrich (46) moderierte gemeinsam mit drei Kollegen 107 Stunden lang. © Henning Kaiser/dpa

Nach 107 Stunden Schichtdienst rund um die Uhr beendeten die Moderatoren Sabine Heinrich (46), Steffi Neu (52), Jan Malte Andresen (51) und Thomas Bug (53) am Mittwochabend den Spenden-Marathon.

Vor dem Düsseldorfer Schauspielhaus inmitten des Weihnachtsmarktes hatten tausende Bürger das Quartett Tag und Nacht in ihrem gläsernen Studio erleben können.

Die Spenden sollen an "Mütter in Not" verteilt werden, wie der WDR mitteilte. Das Geld fließt demnach in 37 Hilfsprojekte in Krisen-Ländern. Mit ihrem ersten "Weihnachtswunder" hatte das Moderatoren-Team im vergangenen Jahr in Dortmund bereits mehr als sieben Millionen Euro für einen guten Zweck gesammelt.

Zahlreiche prominente Gäste hatten die Aktion auch in diesem Jahr unterstützt, darunter die Künstler Nico Santos (30), Michael Schulte (33) und die Sängerin Loi (21).