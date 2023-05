Nach Explosion in Ratingen: Verdächtiger verweigert Gespräche mit Psychiater

Bei der Explosion am 11. Mai in Ratingen waren 35 Menschen verletzt worden. © Rolf Vennenbernd/dpa

Das hat eine Sprecherin der Düsseldorfer Staatsanwaltschaft am Dienstag mitgeteilt, die den Psychiater in dem Fall beauftragt hatte.

Dieser werde nun auf Basis der Ermittlungsakten ein Gutachten erstellen. Zuvor hatte der 57-Jährige bereits gegenüber den Ermittlern geschwiegen und sich nicht zum Geschehen geäußert.

Medienberichte, wonach es den Ermittlern gelungen ist, das Mobiltelefon des Verdächtigen zu "knacken" und bei ihm Material der rechtsextremen QAnon-Verschwörungstheorie entdeckt wurde, bestätigte die Staatsanwältin nicht.

QAnon ist die Bezeichnung für eine Verschwörungserzählung, die 2017 in den USA ihren Anfang nahm. Dabei geht es um angebliche Pädophile und Kannibalen in den höchsten Machtzentralen und die Erzählung von einer verborgenen "Elite", einem angeblichen "tiefen Staat" ("Deep State").

Das Motiv des Verdächtigen sei weiter unklar, hatte NRW-Innenminister Herbert Reul (70, CDU) am Montag in einer Sondersitzung des Innenausschusses des Landtags berichtet. Bei der Explosion in Ratingen bei Düsseldorf waren am 11. Mai 35 Menschen verletzt worden.

Drei von ihnen befanden sich am Montag weiter in Lebensgefahr.