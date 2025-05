Diese Autobahnen sind am Wochenende gesperrt

Schwerte - Autofahrer im Ruhrgebiet müssen sich am kommenden Wochenende auf erhebliche Verkehrsbehinderungen einstellen.

A1, Fahrtrichtung Bremen, auf die A45 in Richtung Dortmund.

A1, Fahrtrichtung Köln, auf die A45 in Richtung Frankfurt;

A45, Fahrtrichtung Frankfurt, auf die A1 in Richtung Bremen;

A45, Fahrtrichtung Dortmund, auf die A1 in Richtung Köln;

A45, Vollsperrung in Richtung Dortmund und Frankfurt;

A45, Fahrtrichtung Dortmund, auf die A1 in Richtung Bremen;

A45, Fahrtrichtung Frankfurt, auf die A1 in Richtung Köln;

A1, Fahrtrichtung Köln, auf die A45 in Richtung Dortmund;

A1, Fahrtrichtung Bremen, auf die A45 in Richtung Frankfurt. Diese Verbindung ist lediglich am Freitag (9. Mai) von 20 bis 22 Uhr gesperrt. Eine Umleitung erfolgt mit rotem Punkt innerhalb des Autobahnkreuzes.

Zeitgleich nutzt die Autobahn Westfalen die Sperrung für weitere Maßnahmen: So werden an der A45-Talbrücke Schorveskopf, die nördlich des Westhofener Kreuzes liegt, Verstärkungsarbeiten vorgenommen. Hier wird der Verkehr einspurig an der Baustelle vorbeigeführt.