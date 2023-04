NRW-Abitur fast unter normalen Bedingungen, außer in Mathe!

Düsseldorf - Für die Schülerinnen und Schüler in Nordrhein-Westfalen beginnt am Montag das letzte Viertel des Schuljahres. Für über 80.000 Heranwachsende geht es aber nicht nur zurück ins Klassenzimmer, sondern gleich an den Prüfungstisch: Am Dienstag beginnen die Abiturprüfungen.