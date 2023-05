NRW ist bereit für die Sommersaison: 102 Badestellen mit exzellenter Wasserqualität

Derzeit gibt es in Nordrhein-Westfalen insgesamt 85 ausgewiesene EU-Badegewässer mit 111 Badestellen. © Franz-Peter Tschauner/dpa

102 Badestellen wiesen demnach bei Kontrollen eine ausgezeichnete Wasserqualität auf, vier weitere eine gute. An einer Badestelle sei die Qualität aufgrund einer einmalig auffälligen Probe nur mit "ausreichend" bewertet worden, teilte das Ministerium am Freitag in Düsseldorf mit.

Eine Karte und aktuelle Bewertungen zur Badegewässerqualität können unter www.badegewaesser.nrw.de eingesehen werden.

Derzeit gibt es in NRW 85 ausgewiesene EU-Badegewässer mit 111 Badestellen, an denen während der Saison regelmäßig die Wasserqualität untersucht wird.

Beurteilt wird sie anhand von Messwerten aus den zurückliegenden vier Jahren. Bei vier Badestellen umfassten die Daten noch nicht dieses Intervall, erklärte das Ministerium.

Dabei handele es sich um die Ruhrwiesen in Linden-Dahlhausen an der Ruhr in Bochum, die Woffelsbacher Bucht an der Rurtalsperre Schwammenauel in Simmerath, das Strandbad Wamel am Möhnesee sowie um den Rather See/Badesee in Köln.