13.06.2024 14:29 Pilotprojekt in NRW: Hier könnt Ihr ab sofort Wildpferde bestaunen

Am Donnerstag ist in NRW ein tierisches Pilotprojekt gestartet: Ab sofort leben am Braunkohletagebau Hambach mehrere Wildpferde.

Niederzier - Die Sophienhöhe am Braunkohletagebau Hambach hat neue Bewohner: Dort lebt seit Donnerstag eine Herde Wildpferde. Die Pferde werden in einem abgesteckten Bereich gehalten, in dem sie das Grasland beweiden und die Artenvielfalt am Tagebau Hambach weiter erhöhen. © Henning Kaiser/dpa Die sieben Ponys der Rasse Konik sollen die offene Graslandschaft der "Goldenen Aue" weitgehend von Bäumen und Sträuchern freihalten, wie das Energieunternehmen RWE Power mitteilte. Durch das Pilotprojekt in Zusammenarbeit mit der Neuland Hambach GmbH und der niederländischen Stiftung Free Nature solle die Standortvielfalt in dem Rekultivierungsgebiet erhöht werden. Zudem sollten die Wildpferde Besucher anziehen. Die Tiere würden auf der offenen Fläche das ganze Jahr über genug Nahrung finden, sagte Free-Nature-Projektleiter Patrick van den Burg. "Nur im Notfall muss man zufüttern." Ein ebenfalls eingezäuntes Waldstück diene den Pferden als Wetterschutz. Wenn die Pilotphase gut läuft, sollen laut RWE Power weitere Teile der Sophienhöhe ganzjährig beweidet werden.

