Säure-Angriff in Café: 12 Personen verletzt, eine davon schwer!

Bochum - Bei einem Säureangriff im Außenbereich eines Cafés in Bochum sind am Sonntagnachmittag fünf Personen verletzt worden, eine davon schwer. Auch sieben Einsatzkräfte, die später mit der Flüssigkeit in Berührung kamen, trugen Verletzungen davon, wie die Polizei mitteilte.