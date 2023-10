Schon wieder Israel-Flagge in Leverkusen von Fahnenmast gerissen

Erneut ist in Leverkusen die Israel-Flagge vom Fahnenmast am Rathaus gerissen worden!

Leverkusen - In Leverkusen ist erneut die Israel-Flagge vom Fahnenmast am Rathaus gerissen worden. Das teilte eine Stadtsprecherin am Samstag mit.

Die Stadt Leverkusen will nun erneut eine Israel-Flagge ans Rathaus hängen. (Symbolbild) © Thomas Banneyer/dpa Bereits am Mittwochnachmittag hatten Unbekannte eine Israel-Flagge abgerissen, die vor dem Rathaus wegen der Hamas-Angriffe auf halbmast hing. Einige hundert Meter entfernt fand eine Passantin eine Flagge, an der Brandspuren waren, wie die Polizei mitteilte - sehr wahrscheinlich war es die fehlende Fahne. Am Freitag hisste die Stadt dann erneut eine Israel-Flagge vor dem Rathaus - und gleich daneben die deutsche Flagge, als Zeichen der Solidarität mit Israel. "Am Samstagmorgen wehte nur noch die deutsche Fahne an ihrem Platz", hieß es in der Mitteilung der Stadt. Es werde nun wieder eine neue Israel-Flagge angeschafft. Hunderte von Terroristen waren am vergangenen Samstag im Auftrag der im Gazastreifen herrschenden Hamas in einem Überraschungsangriff über die Grenze nach Israel gekommen. Mehr als 1300 Menschen wurden dort getötet. Nordrhein-Westfalen Angst vor Atom-Terror: Land NRW schickt rund 100 Strahlenmessgeräte in die Ukraine Israel greift seither Ziele im Gazastreifen an. Dabei wurden im Gazastreifen bereits mehr als 2200 Palästinenser getötet.

Auch in zwei weiteren NRW-Städten: Israelische Flaggen von öffentlichen Plätzen gestohlen