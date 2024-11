26.11.2024 15:42 Schrecklicher Fund nach Feuer auf Campingplatz: Leiche in Wohnwagen-Trümmern

Nachdem die Feuerwehr am Dienstagmittag einen Wohnwagenbrand in Marienheide gelöscht hat, fanden die Einsatzkräfte in den Trümmern eine Leiche.

Von Jonas-Erik Schmidt Marienheide - Furchtbare Entdeckung in Marienheide (Oberbergischer Kreis): Nachdem die Feuerwehr am Dienstagmittag einen Wohnwagenbrand gelöscht hat, fanden die Einsatzkräfte in den Trümmern eine Leiche. Der Campingplatz in Marienheide wird laut Polizei von vielen Dauercampern in Wohnwagen genutzt (Symbolbild). © Frank Hormann/dpa Um wen sich bei dem oder der Toten handelt und wie es zu dem Feuer kam, sei noch völlig unklar, sagte ein Polizeisprecher. Die Ermittlungen gehen daher aktuell "in alle Richtungen". So sei etwa auch noch unklar, ob es sich um eine Frau oder einen Mann handle. Nach Angaben der Polizei war der Wohnwagen am Mittag in Brand geraten. Der Campingplatz im Ort Marienheide werde von vielen Dauercampern genutzt, hieß es außerdem. Die verkohlte Leiche wurde gefunden, nachdem die Löscharbeiten beendet waren.

