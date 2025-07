06.07.2025 22:30 Halle in 100 Jahre altem Märchenwald steht in Flammen: Feuerwehr im Dauereinsatz

Im Ittertal stand am Sonntagabend plötzlich der Himmel in dichte Rauchschwaden gehüllt, denn im ehemaligen Märchenwald ging eine riesige Halle in Flammen auf.

Von Alina Eultgem

Solingen - Im Ittertal stand am Sonntagabend plötzlich der Himmel in dichte Rauchschwaden gehüllt. Der Grund: Im ehemaligen Märchenwald ging eine riesige Halle in Flammen auf. Alles in Kürze Halle im Märchenwald in Solingen in Flammen

Feuerwehr im Dauereinsatz mit 60 Einsatzkräften

Veranstaltungshalle als Lager genutzt, keine Gesundheitsgefahr

Rauchwolken kilometerweit sichtbar, Anwohner informiert

Wie der WDR berichtet, schrillten gegen 19.25 Uhr bei der Feuerwehr die Alarmglocken. Die Flammen breiteten sich in der "Bayernhalle" des über 100 Jahre alten stillgelegten Freizeitpark aus. Eine mehr als 1000 Quadratmeter große Veranstaltungshalle, die glücklicherweise nur noch als Lager genutzt wurde. Rund 60 Einsatzkräfte waren vor Ort und konnten gerade noch verhindern, dass sich das Feuer auf andere Gebäude und den angrenzenden Wald ausbreitet. "Wir konnten den Wald schützen. Aber das (Regen-)Wetter heute hat dabei auch geholfen. Gestern hätte es wahrscheinlich anders ausgesehen", so Stefan Dreßler Pressesprecher der Feuerwehr. Die Rauchwolken waren schon von weitem zu sehen. © Blaulicht Aktuell/Gianni Gattus Zwei Löschzüge und insgesamt 60 Feuerwehrleute rückten in den stillgelegten Freizeitpark aus. © Blaulicht Aktuell/Gianni Gattus Die Rauchwolken des Großbrandes waren kilometerweit sichtbar und zogen bis in die Stadtteile Vogelsang, Ketzberg und Merscheid. Über die Warn-App NINA wurden Anwohner schnell informiert. Eine Gesundheitsgefahr bestand nicht. Jetzt ermittelt die Polizei, wie es zu dem Brand kam. Die Ursache ist bislang völlig unklar. Von der Bayernhalle steht jedenfalls nur noch ein verkohltes Gerippe.

Titelfoto: Blaulicht Aktuell/Gianni Gattus