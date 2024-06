So viele Menschen sind 2023 in Nordrhein-Westfalen zugezogen

Nordrhein-Westfalen verzeichnet mehr als eine halbe Million Zuzüge im Jahr 2023. (Symbolbild) © Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa

Aus dem Ausland oder anderen Bundesländern kamen 2023 516.904 Personen in das bevölkerungsreichste Bundesland, wie das Statistische Landesamt am Mittwoch in Düsseldorf mitteilte.

Im Vergleich zu 2022 sind das 23,3 Prozent weniger Zuzüge (2022: 672.810). Maßgeblich für die niedrigeren Zahlen im Jahr 2023 ist laut der Behörde der deutlich geringere Zuzug aus der Ukraine.

Während 2022 - dem Jahr, als der Russisch-Ukrainische Krieg begann - noch über 225.000 Ukrainerinnen und Ukrainer nach NRW gezogen waren, waren es im vergangenen Jahr nur rund 52 000. Trotz dieses Rückgangs war die Zahl der Zuzüge nach NRW 2023 die vierthöchste seit 1949.

Gleichzeitig verließen im vergangenen Jahr mehr Menschen das Bundesland als noch 2022. Mit 394.528 Fortzügen lag die Zahl um 1,7 Prozent höher als im Vorjahr (2022: 389.444).