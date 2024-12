Spektakuläres Prestige-Projekt: Diese Ausstellung findet 2037 rund um Tagebau statt

Der Tagebau Garzweiler hat nach Angaben von RWE bislang 80 Quadratkilometer Land in Anspruch genommen. Davon wurden 45 Quadratkilometer rekultiviert. © Oliver Berg/dpa

Mit dem Infrastruktur- und Gartenbauprojekt seien Ausgaben von etwa 300 Millionen Euro aus dem Topf für Strukturwandel in den Braunkohlegebieten verbunden, erklärte die Deutsche Bundesgartenschau-Gesellschaft (DBG) in Bonn.

Unter anderem seien Investitionen in Infrastruktur sowie Grün- und Freiraumgestaltung geplant. Die DBG hat der Vergabe der Gartenausstellung an den Zweckverband Landfolge Garzweiler zugestimmt. Bei Landfolge Garzweiler sind alle Kommunen, die an den Tagebau angrenzen, vertreten.

Das sind Mönchengladbach, Erkelenz, Jüchen, Grevenbroich und Titz. Die Räte aller beteiligten Kommunen haben einer Bewerbung um die Ausrichtung der IGA zugestimmt.

Zu der IGA soll es Gartenschauen und Kulturveranstaltungen rund um die spektakuläre Landschaft des Tagebaus geben. Mindestens 1,8 Millionen Besucher werden erwartet.

In einem Einzugsgebiet von 60 Minuten Fahrzeit leben zwölf Millionen Menschen. Geplant ist, dass ein dezentrales Konzept die Region an mehreren Punkten erschließen soll.