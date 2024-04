15.04.2024 06:34 Start der "Speed-Week"! Darum müssen Autofahrer in NRW jetzt besonders vorsichtig fahren

In Nordrhein-Westfalen steht die sogenannte "Speed-Week" an! In diesem Zuge wird es vermehrte Geschwindigkeitskontrollen auf den Straßen geben.

Düsseldorf - Autofahrerinnen und -fahrer aufgepasst: In Nordrhein-Westfalen steht die sogenannte "Speed-Week" an! In diesem Zuge wird es vermehrte Geschwindigkeitskontrollen auf den Straßen geben. Im Rahmen der "Speed-Week" werden in dieser Woche vermehrte Geschwindigkeitskontrollen im NRW-Verkehr durchgeführt. © Federico Gambarini/dpa Wie der ADAC Nordrhein ankündigte, sind im Rahmen der europäischen Aktionswoche für mehr Verkehrssicherheit vor allem auf unfallträchtigen Streckenabschnitten oder auch vor Schulen mehr Kontrollen zu erwarten. "Es geht darum, auf die Gefahren durch zu schnelles Fahren aufmerksam zu machen und dafür zu sensibilisieren. Jeder Verkehrsteilnehmer sollte sein Verhalten immer wieder hinterfragen und falls nötig verändern", sagte Roman Sutholt, Verkehrsexperte des ADAC. Das NRW-Innenministerium in Düsseldorf bestätigte, dass sich das Land an der Aktionswoche beteilige. Nordrhein-Westfalen 18.000 Euro für diese Tätigkeit: Raumfahrtbehörde lockt mit irrer Studie! Am "Blitzermarathon", der am Freitag stattfinden soll, nehme NRW hingegen nicht teil. Mehrere Bundesländer wollen damit den Druck auf Raser erhöhen. ADAC Nordrhein will mehr gezielte Geschwindigkeitskontrollen in NRW Der ADAC Nordrhein sprach sich generell für mehr gezielte Kontrollen durch die Polizei aus. "Nur wenn angemessene Strafen und eine hohe Wahrscheinlichkeit, auf frischer Tat ertappt zu werden, zusammenwirken, werden auch mehr Autofahrer, die sich bisher nicht an die Geschwindigkeitsregeln halten, ihr Verhalten ändern", betonte Sutholt. Dabei seien Überprüfungen, bei den Fahrzeuge angehalten werden, deutlich sinnvoller als schriftliche Anhörungsbögen zur Tat, die erst Wochen nach einem Verstoß bei den Autofahrern einträfen.

Titelfoto: Federico Gambarini/dpa