30.09.2024 12:54 Traurige Gewissheit: Hier stehen bundesweit die meisten maroden Autobahnbrücken

Vor allem in Westdeutschland sind viele Autobahnbrücken in keinem guten Zustand. Von den 100 marodesten Brücken steht allein jede fünfte in NRW.

Düsseldorf - Diesen Rekord würde sich Nordrhein-Westfalen wohl am liebsten nicht ans Revers heften: In keinem anderen Bundesland gibt es so viele sanierungsbedürftige Autobahnbrücken wie hier. Vor allem in Westdeutschland sind viele Autobahnbrücken in keinem guten Zustand. Von den 100 marodesten Brücken steht allein jede fünfte in NRW. (Symbolbild) © Markus Klümper/DPA Von den 100 marodesten Autobahnbrücken Deutschlands mit mindestens 50 Metern Länge stehen laut Bauexperten allein 20 in NRW. Zu diesem Ergebnis kommt eine der Deutschen Presse-Agentur (dpa) vorliegende Analyse der Bundesgütegemeinschaft Instandsetzung von Betonbauwerken (BGIB). Herangezogen wurde dafür die regelmäßig von der Bundesanstalt für Straßenwesen (BaSt) veröffentlichte Brückenstatistik. Die Bewertung basiert vor allem auf dem BaSt-Zustandsnoten, die akute Schäden und Abnutzungserscheinungen angeben. Auch der sogenannte Traglastindex der Behörde, der die Leistungsfähigkeit der Brücke gemessen an Alter und Material bewertet, floss mit ein. Nordrhein-Westfalen Bei Klassenausflug in NRW-Landtag: Schüler bringt Messer mit! Auch Deutschlands marodeste Autobahnbrücke steht der Analyse zufolge in NRW. Sie befindet sich an der Grenze zu Rheinland-Pfalz und ist Teil des Autobahnkreuzes Meckenheim, das täglich mehr als 70.000 Autos passieren. Erschreckende Zahlen: 382 Autobahnbrücken sind "nicht ausreichend", 44 sogar "ungenügend" In Deutschland sind 3786 Brücken mindestens 50 Meter lang. Davon haben 1384 die Zustandsbewertung "noch ausreichend". Bei 382 Autobahnbrücken wird der Bauwerkszustand als "nicht ausreichend" bewertet. 44 Autobahnbrücken wird gar ein "ungenügender" Zustand attestiert. Das bedeute, die Standsicherheit, die Verkehrssicherheit oder beides seien erheblich beeinträchtigt oder nicht mehr gegeben.

