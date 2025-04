Trotz rechtsradikaler Drohschreiben: Morgen wieder Unterricht an Duisburger Schulen

Duisburg - Die wegen zweier Drohschreiben mit rechtsradikalen Äußerungen geschlossenen Schulen in Duisburg sollen am Dienstag wieder öffnen.

Wegen einer Bedrohungslage bleiben alle Gesamt- und Sekundarschulen am Montag in Duisburg geschlossen. Ab Dienstag soll der Unterricht weitergehen. © Christoph Reichwein/dpa

"Vorbehaltlich der weiteren Entwicklung ist geplant, dass der Unterricht an den Schulen am morgigen Dienstag wieder in Präsenz stattfindet", teilte eine Sprecherin der Bezirksregierung Düsseldorf als zuständige Schulaufsichtsbehörde auf Nachfrage mit.

Laut Polizei war bereits am Freitag bei der Schulleitung der Gesamtschule Mitte ein Schreiben mit "bedrohlichen und rechtsradikalen Äußerungen" eingegangen.

Der unbekannte Absender hatte Straftaten für diesen Montag in der Bildungseinrichtung angekündigt. Am Sonntag erhielt dieselbe Schule ein zweites Drohschreiben, das auch weitere Schulen im Stadtgebiet betraf.

Die Bezirksregierung sprach in einer Stellungnahme am Montag von einer "unklaren Bedrohungslage", aufgrund derer die Polizei im Einsatz sei.