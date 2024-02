Über 15 Meter tief: Kind (6) stürzt aus dem siebten Stock!

Geldern - Ein Sechsjähriger wurde am Samstagabend bei einem Sturz aus dem siebten Stock eines Mehrfamilienhauses im nordrhein-westfälischen Geldern schwer verletzt.

Ein Rettungshubschrauber brachte den Jungen in eine Spezialklinik. (Symbolbild) © Moritz Frankenberg/dpa

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, stürzte das Kind aus bisher ungeklärter Ursache um 19.15 Uhr aus dem Fenster der Wohnung an der Straße "Am Bollwerk".

Der Junge erlitt bei dem etwa 16 Meter tiefen Fall schwere Verletzungen, schwebte jedoch laut den Beamten nicht in Lebensgefahr.

Rettungskräfte und ein Notarzt kümmerten sich um die Erstversorgung vor Ort und transportierten den Sechsjährigen in das nächstgelegene Krankenhaus. "Von dort aus wurde er anschließend mit einem Rettungshubschrauber einer Spezialklinik zugeführt", so die Mitteilung der Polizei weiter.

Nach ersten Erkenntnissen öffnete der Junge in einem unbewachten Augenblick selbstständig das Fenster, kletterte auf den Sims und stürzte daraufhin hinunter.

Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen den Ermittlern derzeit nicht vor, die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern aber noch an. Die Angehörigen wurden durch den polizeilichen Opferschutz betreut.