Viele junge Menschen ohne Job: Zahl der Arbeitslosen in NRW gestiegen

Düsseldorf - Die Zahl der Arbeitslosen in Nordrhein-Westfalen ist im Juni im Vergleich zum Mai um rund 4200 auf 743.000 gestiegen.

Die Zahl der Arbeitslosen in Nordrhein-Westfalen ist gestiegen. (Symbolbild) © Fabian Strauch/dpa

Die Arbeitslosenquote sei mit 7,4 Prozent auf dem Niveau des Vormonats, teilte die Bundesagentur für Arbeit am Freitag in Düsseldorf mit. Vor einem Jahr lag die Quote bei 7,2 Prozent. Die Bundesagentur griff für die Statistik auf Datenmaterial zurück, das bis zum 13. Juni vorlag.

Der Anstieg der Arbeitslosenzahlen ist auch darauf zurückzuführen, dass sich viele junge Menschen im Juni nach dem Ende ihrer Berufsausbildung arbeitslos gemeldet haben.

"Als aktuell qualifizierte Fachkräfte sind sie am Arbeitsmarkt begehrt. Die meisten werden schon bald ihre erste Arbeitsstelle antreten und die Arbeitslosigkeit hinter sich lassen können", sagte der Arbeitsmarkt-Experte der Regionaldirektion NRW, Dirk Strangfeld (52).

Der Anstieg der Jugendarbeitslosigkeit ist saisonüblich, wird jedoch zumeist von der Frühjahresbelebung auf dem Arbeitsmarkt ausgeglichen.

Diese fiel zuletzt schwächer aus. "Dem Arbeitsmarkt fehlte auch zur Jahresmitte der konjunkturelle Rückenwind", sagte Strangfeld. Aufgrund der angespannten Lage seien Unternehmen und Betriebe weiterhin zurückhaltend bei Neueinstellungen.