22.11.2024 07:38 Vollsperrung für mehrere Tage: Hier brauchen Autofahrer ab heute Geduld!

Die Großbaustelle am Endenicher Ei in Bonn hat in den letzten Monaten mehrfach die Nerven von Autofahrern strapaziert. Jetzt wird erneut gesperrt!

Bonn - Autofahrer müssen sich ab heutigen Freitag auf Einschränkungen einstellen: Die A565 bei Bonn wird ab dem Abend (18 Uhr) in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Ab Freitagabend wird die A565 in Bonn erneut voll gesperrt. (Symbolbild) © Jonas Walzberg/dpa Betroffen ist der Abschnitt zwischen den Anschlussstellen Bonn-Poppelsdorf und dem Kreuz Bonn-Nord, wie die Autobahn GmbH mitteilte. Die Vollsperrung soll bis zum Dienstagabend dauern. Die Auffahrt in Fahrtrichtung Köln an der Anschlussstelle Bonn-Endenich bleibt aber möglich. Umleitungen für den Fernverkehr führen über die A61, A553 und die A555. Grund für die Sperrung sind Brücken-Bauarbeiten am "Endenicher Ei".

Titelfoto: Jonas Walzberg/dpa