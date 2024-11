Weihnachtsmärkte in NRW: Gibt es konkrete Anschlagsplanungen?

Innenminister Herbert Reul (72, CDU) sieht aktuell keine Bedrohung für einen Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt in Nordrhein-Westfalen. © Rolf Vennenbernd/dpa

"Die jihadistische Szene greift jedoch aktuell, wie bereits in den vergangenen Jahren auch, das Weihnachtsfest im Rahmen abstrakter Drohungen auf", heißt es in einem Bericht von NRW-Innenminister Herbert Reul (72, CDU) an den Landtag.

Solche Drohungen könnten sich jederzeit konkretisieren. Potenzielle Anschlagsziele seien unverändert staatliche Einrichtungen sowie symbolträchtige Orte, Gebäude und Veranstaltungen.

"Aktuell sind für das Jahr 2024 landesweit insgesamt 639 Weihnachtsmärkte polizeilich bekannt, die mit Einsatzmaßnahmen belegt werden", teilte Reul weiter mit.

Unter anderem werde dort für eine deutlich sichtbare Polizeipräsenz gesorgt. Das Thema steht an diesem Donnerstag auf Antrag der AfD-Opposition auf der Tagesordnung des parlamentarischen Innenausschusses.