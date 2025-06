Wegen Schweinepest-Ausbruch in NRW: Erster Landkreis zieht Konsequenzen

Olpe - Zur Eindämmung der erstmals bei einem Wildschwein in Nordrhein-Westfalen aufgetretenen Afrikanischen Schweinepest (ASP) hat der Kreis Olpe am Montag eine Tierseuchenverordnung erlassen.

Alles in Kürze

In der nun veröffentlichten Verfügung ist die sogenannte "infizierte Zone" rund um den Fundort des ersten nachweislich an ASP verendeten Tieres festgelegt.

Die Verordnung sieht Auflagen für Schweinehalter, Jäger und Hundehalter in der betroffenen Region vor.

Am Samstag wurde bei einem toten Wildschwein ein Fall der Afrikanischen Schweinepest (ASP) im Sauerland nachgewiesen. (Symbolbild) © Lino Mirgeler/dpa

Wer in der Zone mit Wildschweinen in Kontakt gekommen ist, muss zudem Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen durchführen. Das gilt auch für Autos und Hunde. Schweinehalter müssen überdies die Zahl ihrer Tiere sowie verendete oder kranke Schweine, besonders bei Fieber, dem Landrat melden. Zudem gilt ein Verbot der Freilandhaltung.

Die in der Verfügung festgelegten Maßnahmen treten 24 Stunden nach ihrer Veröffentlichung am Montagabend in Kraft.

"Jetzt ist es zentral, dass es uns gelingt, die notwendigen Maßnahmen zur Eindämmung des lokalen Falls umzusetzen", sagte ein Sprecher aus dem nordrhein-westfälischen Landwirtschaftsministerium.

Am Dienstag wollen Agrarministerin Silke Gorißen (53, CDU) und Vertreter des Kreises Olpe über Einzelheiten informieren.