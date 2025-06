Eine Woche nach Brandserie: Ermittler fassen Verdächtigen

Wermelskirchen - Nach der Brandserie in drei Mehrfamilienhäusern in Wermelskirchen haben Fahnder einen Verdächtigen festgenommen.

Das Feuer in einem der betroffenen Mehrfamilienhäuser sorgte für immense Schäden. © Patrick Schüller

Es handle sich um einen 34-Jährigen, dem vorgeworfen werde, die Gebäude angezündet zu haben, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei mit.

Hinweise auf eine politische Motivation gebe es bislang nicht. Dem Deutschen werden versuchter Mord und besonders schwere Brandstiftung vorgeworfen.

In den Mehrfamilienhäusern in der Innenstadt von Wermelskirchen waren in der Nacht auf den 7. Juni innerhalb von wenigen Stunden Feuer ausgebrochen. Zweimal brannte es im Keller, im dritten Haus brannte das Dachgeschoss aus.

Viele Bewohner mussten wegen der verqualmten Treppenhäuser über Drehleitern von der Feuerwehr gerettet werden. Zehn Menschen erlitten Verletzungen, konnten die Krankenhäuser aber rasch wieder verlassen. Die Suche nach einem Verdächtigen gestaltete sich zunächst schwierig.