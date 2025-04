Zweite Reisewelle startet: Damit müssen Reisende in NRW jetzt rechnen

Köln/Düsseldorf - Die zweite Reisewelle in den Osterferien wird ab dem Nachmittag auf den vielbefahrenen Autobahnen in Nordrhein-Westfalen erwartet.

Auf den Autobahnen könnte es ähnlich voll werden wie am Freitag vergangener Woche unmittelbar zum Ferienbeginn, sagte ADAC Nordrhein-Sprecher Thomas Müther. Wer unbedingt am Gründonnerstag starten wolle, sollte frühmorgens oder erst am Abend aufbrechen, rät er.

Mehr als 500 Baustellen auf den Autobahnen im bevölkerungsreichsten Bundesland sorgten allerdings vielerorts für eine höhere Staugefahr, wenn im Zuge der Arbeiten einzelne Fahrbahnen gesperrt oder eingeengt seien.

Auch an den Flughäfen wird die zweite Reisewelle erwartet. So rechnet der Airport Düsseldorf am Gründonnerstag und am Karfreitag mit jeweils über 450 Flugbewegungen und mehr als 65.000 Passagieren pro Tag.

Damit erreichten beide Tage annähernd das Niveau des Ferienauftakts, sagte Sprecher Süleyman Ucar.