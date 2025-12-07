Bestattungsschiff läuft auf Sandbank auf! Jetzt brennt es auf dem Boot auch noch

Norderney - Kurioser Einsatz auf der Nordsee ! Am Samstag mussten zehn Menschen zwischen den Nordsee-Inseln Norderney und Juist von einem Bestattungsschiff gerettet werden. Am Sonntagmorgen folgte der nächste Schock.

Das Rettungsboot Wilma Sikorski konnte die Gäste auf dem Bestattungsschiff retten. © Die Seenotretter – DGzRS

Wie die Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) mitteilte, wurden die Einsatzkräfte gegen 13.45 Uhr über die Notlage des Bootes informiert.

Bei Ebbe war die rund 21 Meter lange "Aegir" im Seegatt zwischen Norderney und Juist auf einer Sandbank festgefahren.

Der Wind aus Richtung Süden und der starke Ebbstrom hatten das Schiff an die Küste gedrückt, aus eigener Kraft konnte es sich nicht befreien.

Für die zehn Menschen an Bord war die Situation durchaus gefährlich. Als der Seenotrettungskreuzer Eugen versuchte, die "Aegir" zu befreien, brach zu allem Überfluss auch noch die Schleppleine, da das Boot bereits zu hoch auf der Sandbank saß.

Auch die Schnellfähre "Inselexpress 2" konnte nicht helfen, da sie trotz ihres geringen Tiefgangs nicht an die Trauergäste herankam.