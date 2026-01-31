Männer aus Lebensgefahr gerettet! Schiff droht auf offener See zu sinken

Bremen - Das war knapp! Einsatzkräfte der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) haben am Samstagnachmittag zwei Männer auf der Außenweser aus Lebensgefahr gerettet.

Die Seenotretter schleppten das Leck geschlagene Motorboot ab. © Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS)

Die beiden hatten gegen 14.50 Uhr Mayday gemeldet, weil in ihr Motorboot Wasser eingedrungen war und die Pumpe nicht mehr richtig funktioniere. Das ehemalige Lotsenversetzboot drohte zu sinken.

Zum Zeitpunkt des Notrufes befand sich das Schiff auf der Außenweser in Höhe der unbewohnten Insel Mellum und lief aus eigener Kraft Bremerhaven an.

Dennoch machte sich sofort ein Seenotrettungskreuzer auf den Weg und nahm Kurs auf den Havaristen. Knapp 45 Minuten später legten die Einsatzkräfte längsseits an. Ein Seenotretter, der übergestiegen war, stellte fest, dass das Wasser bereits einen halben Meter im Schiff stand.

Zunächst konnte der Wassereinbruch mit der Pumpe der Einsatzkräfte unter Kontrolle gebracht, doch plötzlich vergrößerte sich das Leck im Rumpf und größere Mengen Wasser drangen ein.