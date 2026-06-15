Brenzlige Lage: Krabbenkutter steckt auf Nordsee fest

Cuxhaven - Auf einer Sandbank festgesteckt: Die Seenotretter waren in aller Frühe auf der Nordsee vor Cuxhaven im Einsatz, um drei Fischer aus ihrer gefährlichen Lage zu befreien.

Der Fischkutter "Neptun" war manövrierunfähig. © ie Seenotretter – DGzRS

Wie die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) mitteilte, alarmierte gegen 6.40 Uhr der Kapitän des Krabbenkutters "Neptun" die Rettungsleitstelle in Bremen.

Nach seinen Vermutungen hatte sich eine Leine im Propeller des Kutters verfangen, wodurch dieser manövrierunfähig war. Die dreiköpfige Crew trieb gut zwei Seemeilen (rund vier Kilometer) nördlich von Cuxhaven auf die Sandbank "Spitzsand" zu.

In Höhe der Tonne 30 waren sie festgekommen und konnten sich nicht mehr aus eigener Kraft befreien. Dadurch bestand die Gefahr, dass der Kutter selbst bei Hochwasser möglicherweise nicht mehr allein von der Sandbank kommen würde.

Der Seenotrettungskreuzer "HANS HACKMACK", welcher zurzeit in Cuxhaven stationiert ist, machte sich auf den Weg zu dem Havaristen.