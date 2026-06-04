04.06.2026 12:22 Zum 100. Jubiläum: Warum Sylt einen neuen Namen für den Bahndamm will

Syltdamm statt Hindenburgdamm: Zum 100. Jubiläum im kommenden Jahr will die Insel den neuen Begriff etablieren.

Von Birgitta von Gyldenfeldt Westerland - Syltdamm statt Hindenburgdamm: Zum 100. Jubiläum im kommenden Jahr will die Insel den neuen Begriff etablieren und nur noch diesen im Zusammenhang mit dem Bahndamm durchs Watt verwenden. Darauf haben sich die Gemeinde und zahlreiche andere Partner nun zum Start des Jubiläumsjahres verständigt. Offiziell umbenennen lässt sich eines der bekanntesten Bahnbauwerke Deutschlands indes nicht.

Ein Zug der Deutschen Bahn (DB) fährt über den Bahndamm zwischen Sylt und Niebüll. © Carsten Rehder/dpa Paul von Hindenburg (1847–1934) ist eine hochgradig umstrittene Figur. Er war Reichspräsident in der Weimarer Republik, heute gilt er vielen vor allem als "Steigbügelhalter Hitlers", den er zum Reichskanzler machte und damit die Diktatur erst ermöglichte. In vielen Städten wurden nach Hindenburg benannte Straßen und Plätze nach zum Teil langen und kontroversen Debatten bereits vor Jahren daher umbenannt. Offiziell auf diesen Namen getauft wurde der Bahndamm nie. Dass sich die Bezeichnung "Hindenburgdamm" in den Sprachgebrauch eingebürgert hat, rührt wahrscheinlich von der Gegebenheit, dass der damalige Reichspräsident Paul Hindenburg bei der Eröffnung des Dammes am 1. Juni 1927 anwesend war. Nordsee Rabiate Methoden, schwere Wunden: Retter berichtet Entsetzliches über "Timmys" Freilassung Und der damalige Reichsbahn-Chef Julius Dorpmüller in seiner Rede Hindenburg huldigte und befand: Auf dessen Namen "wollen wir" den neuen Damm taufen – er heiße "Hindenburgdamm". Über den Begriff für den Bahndamm wird seit Jahren immer wieder debattiert. Vielen ist auch schon länger bewusst, dass der Name Hindenburgdamm problematisch ist. So taucht auf den Internetseiten der Deutschen Bahn und anderenorts der Begriff schon seit einigen Jahren nicht mehr auf.

Der Syltdamm müsste eigentlich "2010" heißen