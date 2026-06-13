Fähre treibt manövrierunfähig auf der Nordsee: Starker Wind erschwert Rettung

Helgoland - Wegen eines technischen Defektes ist die Fähre "Funny Girl" am Samstag manövrierunfähig vor der Nordseeinsel Helgoland getrieben.

Mit einem Leinenwurfgerät stellten die Seenotretter eine Verbindung zur Fähre "Funny Girl" her. © Die Seenotretter – DGzRS

Wie eine Sprecherin der Polizei sagte, sei fünf Kilometer vor der Insel der Motor ausgefallen. An Bord seien rund 60 Passagiere – verletzt wurde niemand.

Der Seenotrettungskreuzer "Herrmann Marwede" der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger machte sich daraufhin auf den Weg zum Schiff, um es nach Helgoland zu schleppen.

Da nach Angaben der Polizeisprecherin dort ein Anlegen jedoch nicht möglich war, werde die "Funny Girl" mitsamt aller Passagiere nun ins niedersächsische Cuxhaven gebracht.

Dafür wurde sie laut eines Sprechers der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger an den Schlepper "Nordic" übergeben. Der Seenotrettungskreuzer begleite den Verband allerdings weiterhin, falls medizinische Hilfe notwendig sei.

Derzeit wehe zudem ein Westwind mit rund 60 Kilometern die Stunde, der die Lage etwas erschwere.