Drei Frauen von der Flut überrascht: Hubschrauber im Einsatz
Sankt Peter-Ording - Nördlich von Sankt Peter-Ording sind am Samstag drei Frauen in eine lebensbedrohliche Situation geraten. Sie mussten per Hubschrauber aus der Nordsee geborgen werden.
Gegen 13.40 Uhr machten die Frauen durch Handzeichen und lautes Rufen auf ihre missliche Lage aufmerksam.
Strandbesucher erkannten die Gefahr und alarmierten die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS), bestätigte eine Sprecherin gegenüber TAG24.
Die Seenotretter schickten umgehend einen Hubschrauber, den Seenotkreuzer "Theodor Storm" und ein weiteres Rettungsboot zu den Frauen.
Als der Helikopter eintraf, stand den Frauen das Wasser bereits bis zum Bauch. Sie wurden von der Hubschrauberbesatzung per Winde gerettet.
Zwischen dem rettenden Ufer und der Sandbank, von der die Frauen gerettet wurden, liegt ein tiefer Bereich. Nach Einschätzung der Sprecherin hätten sie es "höchstwahrscheinlich" nicht bis an den Strand geschafft.
Titelfoto: Philipp von Ditfurth/dpa