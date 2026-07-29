Großer Schreck für 50 Passagiere an Bord: Ehemaliger Krabbenkutter droht, abzutreiben

Büsum - Großer Schreck für 50 Passagiere: Bei einem Ausflugskutter riss plötzlich das Fangnetz. Die Seenotretter eilten dem Schiff kurz vor der schleswig-holsteinischen Westküste zur Hilfe.

Der Seenotrettungskreuzer "THEODOR STORM" schleppte den ehemaligen Krabbenkutter "Hauke" mit über 50 Leuten an Bord in den Büsumer Hafen. © Die Seenotretter – DGzRS

Gegen 12 Uhr meldete sich am Mittwoch der ehemalige Krabbenkutter "Hauke" bei den Seenotrettern, teilte die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) mit.

Auf einer Fangreise mit 50 Passagieren an Bord gelang es der dreiköpfigen Besatzung nicht, das volle, schwere Netz an Bord zu bringen.

Schließlich stellte sich beim Wiederaufholen des Netzes heraus, dass dieses gerissen war und nun unter dem Schiff hing. Daraufhin nahm der Seenotrettungskreuzer "THEODOR STORM" sofort Kurs auf den umgebauten Kutter. Denn das Schiff trieb antriebslos gut eine Seemeile auf der Nordsee vor dem Büsumer Hafen.

"Angesichts von etwa zehn Metern Länge bestand die Gefahr, dass das Netz in den Propeller des Kutters gerät, das Schiff damit manövrierunfähig wird und auf eine Untiefe treibt", erklärte Jörg Lüdtke, Vormann des Seenotrettungskreuzers.