Stürmisches Wetter legt Fährverbindungen lahm

Helgoland - Wegen der Wetterlage fallen am Dienstag einige Fähren zur Nordseeinsel Helgoland aus.

Stürmisches Wetter sorgt für weniger Fährfahrten nach Helgoland. © Christian Charisius/dpa

Bereits vor ein paar Tagen kam es wegen hohen Wellengangs zu Ausfällen. Im Tagesverlauf finden keine Schiffsverbindungen mit der "Nordlicht II" vom und zum Festland statt, wie es auf der Internetseite der Insel heißt.

Betroffene Gäste sollten die Abfahrt der MS "Helgoland" nutzen.

Auch bei Adler & Eils fallen wegen des Seegangs heute alle Fahrten von Büsum nach Helgoland und zurück aus.