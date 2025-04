Riecht nach Baumharz, splittert, ist leicht bräunlich: Fischer rätselt über seinen Fang

Fischer André Claußen und sein mysteriöser Meeresfund. © André Claußen/dpa

"Wir wissen immer noch nicht, was das ist. Wir haben das am Freitag an Land gebracht", sagte Claußen in Büsum (Kreis Dithmarschen) der Deutschen Presse-Agentur.

Zuvor hatte der Radiosender NDR 1 Welle Nord berichtet.

Anschließend habe er einem Bekannten, der Chemielaborant ist, eine Probe des mysteriösen Brockens gegeben. Claußen hofft darauf, dass in wenigen Wochen feststeht, aus welchem Gestein der Brocken ist.

"Wir hoffen, dass er auch etwas wert ist", gibt der Fischer zu. Denn wegen des Gewichtes des Steines seien seine Netze aufgeplatzt. Dabei sei ein Schaden von rund 1000 Euro entstanden. Mit dem Geld könne er den Schaden ausgleichen. "Aber ich fürchte, es wird nichts Teures sein."