Großeinsatz auf der Nordsee! Feuer auf Frachter ausgebrochen

Emden - Ein Autotransporter liegt nach einem Brand manövrierunfähig vor der Nordseeinsel Borkum. Kurz nach dem Verlassen des Emder Hafens am Montagabend sei ein Feuer im Maschinenraum ausgebrochen, teilte das Havariekommando am frühen Morgen mit.

Auf einem Frachter vor der Nordsee-Insel Borkum war am Montagabend ein Feuer ausgebrochen. © -/DGzRS/dpa

Die Crew der "MS Thames Highway" habe den betroffenen Teil des Schiffes luftdicht verschlossen und eine weitere Ausbreitung des Feuers verhindert. Der Brand sei inzwischen erloschen.

Zwei Teams speziell ausgebildeter Feuerwehrleute aus Cuxhaven und Wilhelmshaven seien noch an Bord, um nach Glutnestern zu suchen, teilte das Havariekommando mit. Gegen Mitternacht seien die ersten Einsatzkräfte per Hubschrauber an Bord gegangen.

Wegen Maschinenschäden könne sich das Schiff nicht mehr eigenständig bewegen.

Es soll nun von privaten Bergungsunternehmen zurück nach Emden geschleppt werden.