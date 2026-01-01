Sturmflut an der Nordsee erwartet

Wilhelmshaven - Stürmischer Start in das Jahr 2026! An der deutschen Nordseeküste wird am Freitag eine Sturmflut erwartet.

In der Nacht zu Freitag soll es an der Nordseeküste zu einer Sturmflut kommen. © Mohssen Assanimoghaddam/dpa

Für die Nacht auf den Freitag rechnet das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) für die ostfriesische Küste und das Wesergebiet mit einem Pegelstand von etwa 1,5 Meter über dem mittleren Hochwasser.

Für die nordfriesische Küste und das Elbegebiet erwarte man sogar einen Stand von 1,5 bis 2 Meter über dem mittleren Hochwasser.



Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) kommt es sowohl an der Küste in Niedersachsen als auch in Schleswig-Holstein immer wieder zu einzelnen und schweren Sturmböen.