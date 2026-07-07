Auf frischer Tat ertappt: Tanker-Besatzung entsorgt Müll in der Nordsee

Nordsee - Dreiste Müllentsorgung in der Nordsee ! Die Bundespolizei hat die Besatzung eines liberianischen Tankers auf frischer Tat ertappt.

Eine Drohne filmte die Müllentsorgung der Crew. © Bundespolizeiinspektion See Cuxhaven

Das Schiff hatte am Sonntag den Nord-Ostseekanal befahren und fiel den Beamten anschließend durch abweichende Fahrmanöver im Bereich kritischer maritimer Infrastruktur auf, teilte die Bundespolizei mit.

Die Leitstelle schickte das Einsatzschiff BP83 Bad Düben zur Kontrolle des Tankers. Die Bundespolizisten blieben zunächst auf Distanz und starteten eine Drohne, mit der das Schiff und die zurückgelegte Strecke kontrolliert wurden.

Im Gewässer konnten die Beamten nichts Verdächtiges entdecken. Doch als die Polizei aus der Luft einen genaueren Blick auf das mittlerweile treibende Schiff warf, kam der dreiste Vorfall ans Tageslicht.

Die Drohne zeichnete auf, wie die Besatzung den Inhalt mehrerer Müllsäcke in der Nordsee versenkte.

Als die Bundespolizei den Tanker anfunkte, gab die Crew zunächst an, weder eine Tankwaschung noch andere Substanzen ins Meer geleitet zu haben.