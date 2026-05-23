Heiß, heißer, Ostfriesland! Kurioser Sauna-Wettbewerb an der Nordseeküste

In Ostfriesland wird bei Musik, Geschichten und bis zu 95 Grad der Aufguss-Champion ermittelt. © Lars Penning/dpa

Am bislang vielleicht wärmsten Tag des Jahres in der Sonne zu schwitzen – das reicht manchen an der Nordseeküste nicht: Bei einer Sauna-Aufguss-Meisterschaft im ostfriesischen Neuharlingersiel erfreuen sich Dutzende Saunagänger an Aufgüssen mit Temperaturen bis zu 95 Grad.

Die Saunameister, die bei ihren Aufgüssen mit Kostümen, Licht-Show, Musik, Düften und Hitze im Badewerk des Küstenortes Gäste und Jury am meisten überzeugen, gewinnen den Titel des Aufguss-Champions, wie die Leiterin des Badewerks Neuharlingersiel, Melanie Vanderschot, sagte.

Die frühsommerlichen Temperaturen draußen kämen den Saunagängern sogar zugute: So könnten die Gäste auch den Sauna-Garten nutzen, sagte Vanderschot. "Bei so einem Wetter wie heute ist Sauna super."

Zehn Teams oder Einzelwettkämpfer treten bei der Meisterschaft an. Alle Kandidaten haben sich eigene Performances ausgedacht. Austragungsort ist eine Sauna in einer nachgebauten Handelskogge mit Platz für bis zu 75 Gäste.