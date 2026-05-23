Rabiate Methoden, schwere Wunden: Retter berichtet Entsetzliches über "Timmys" Freilassung

Skagerrak - Hatte "Timmy" nach dieser Rettungsaktion überhaupt eine Chance? Jeffrey Foster war Zeuge der Freilassung und berichtet über haarsträubende Momente.

Jeffrey Foster soll als einziges Mitglied der Rettungsinitiative Zeuge der Freilassung gewesen sein. © NEWS5 / Stephan Fricke

Wochenlang wurde wild über die Freilassung des Buckelwals in der Nordsee spekuliert, nun bringt ein Protokoll des Walexperten, das vom Whale Sanctuary Project veröffentlicht wurde, Licht ins Dunkel.

Demnach wurde der Ozeanriese am 1. Mai, einen Tag vor der Freilassung, von einem Team der Rettungsinitiative untersucht. Dabei hätten die Experten mehrere Verletzungen festgestellt, die auf die schwierigen Wetterbedingungen der vorangegangenen Nacht zurückzuführen sei.

"Timmy" habe mehrere Schnittverletzungen am Kopf davongetragen, die nach Einschätzung der Retter durch Kollisionen mit dem Lastkahn entstanden seien.

Hinzu kämen Abschürfungen am Kopf nahe dem Blasloch. Diese seien vermutlich durch Gurte entstanden, mit denen Sandsäcke im vorderen Bereich des Lastkahns befestigt waren.

Außerdem habe der Buckelwal eine etwa 60 Zentimeter lange Schürfwunde an der Schwanzflosse sowie eine erhebliche Abschürfung entlang der linken Körperseite von etwa einem Meter Länge und einem halben Meter Breite davongetragen.

Foster berichtet zudem, dass man die Länge des Wals ursprünglich um mehrere Meter unterschätzt habe. Dadurch war das Tier nicht in der Lage, sich innerhalb des Lastkahns zu drehen.