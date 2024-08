Luisa Neubauer nach umstrittener Entscheidung: "Niedersachsen hat versagt!"

Borkum/Hannover - Das niedersächsische Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) hat dem niederländischen Energiekonzern One-Dyas am Mittwoch eine Genehmigung für die Bohrungen in der Nordsee vor Borkum erteilt.

Luisa Neubauer (28) fordert nun die Bundesregierung auf, keine Genehmigung für das Gasfeld vor Borkum zu erteilen. © Julian Stratenschulte/dpa

"Komplett verantwortungslos. (...) Niedersachsen – das muss man wirklich sagen – hat politisch an dieser Stelle versagt!", äußerte sich Klimaaktivistin und Fridays for Future-Sprecherin Luisa Neubauer (28) am Mittwoch auf ihrem Instagram-Account zu der Entscheidung aus Hannover.

Sie hatte noch am Wochenende mit Hunderten Klimaaktivisten von Fridays for Future, der Deutschen Umwelthilfe, Greenpeace und Bürgerinitiativen auf Borkum gegen die Pläne demonstriert.

Vor Ort hatte die 28-Jährige betont, dass die Plattform ein einzigartiges Naturschutzgebiet gefährde. "Entweder man stellt sich auf die Seite von diesem ausländischen Gaskonzern, der der einzige Gewinner bei dieser ganzen Sache ist", so Neubauer.

"Oder man stellt sich auf die Seite von allen anderen: der Insel Borkum, der Menschen, der Klimaziele, des Koalitionsvertrages, der Ökosysteme, der Riffe, der Kegelrobben und der internationalen Glaubwürdigkeit von Deutschland in der Energiewende."