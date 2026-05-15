Orcas in der Nordsee gesichtet: Gefahr für Segler?

Nordsee - Bei einer Forschungsausfahrt des Bundesamts für Naturschutz (BfN) entdeckten die Wissenschaftler Anfang Mai eine Gruppe Orcas in der Nordsee .

Drei ausgewachsene Orcas und ein Kalb beobachtete das Team vom Bundesamt für Naturschutz in der Nordsee. © Dominik A. Nachtsheim/Bundesamt für Naturschutz

Seglern, die ihre Boote auf der Nordsee bewegen, dürfte bei der Meldung des BfN das Herz in die Hose gerutscht sein.

Das Team war auf der Doggerbank unterwegs, der größten Sandbank der Nordsee, die sich von Großbritannien bis in niederländische, deutsche und dänische Meeresgebiete erstreckt.

"Vor wenigen Tagen entdeckte das Team der aktuellen Forschungsausfahrt eine Gruppe Orcas.

Drei erwachsene Tiere und ein Kalb konnten über längere Zeit beobachtet werden", teilte das Bundesamt auf Facebook mit.

"Das Team dokumentierte neben Foto-ID-Aufnahmen auch Jagdverhalten: Die Orcas erbeuteten eine ausgewachsene Kegelrobbe. Diese Beobachtung ist eine große Besonderheit und liefert seltene Einblicke in das Ökosystem der Nordsee", heißt es weiter.

Die Raubtiere sind zwar in allen Weltmeeren zu Hause, in der Nord- und Ostsee sind sie allerdings nur seltene Irrgäste.

Segler hätten wohl nichts dagegen, wenn es dabei bliebe. Denn in den vergangenen Jahren kam es immer wieder zu Orca-Attacken auf Segelboote.