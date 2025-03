Schiffsunglück in der Nordsee: Russischer Kapitän festgenommen

Rauchschwaden vom Frachtschiff MV Solong in der Nordsee vor der Küste Yorkshires in England, nachdem er am Montag mit dem Öltanker MV Stena Immaculate kollidiert war. © dpa/getty pool/AP | Dan Kitwood

Die "Solong" war am Montagvormittag mit dem Öltanker "Stena Immaculate" zusammengestoßen, der mit 220.000 Barrel (knapp 35 Millionen Liter) Flugzeugtreibstoff für das US-Militär beladen war. Beide Schiffe gerieten in Brand, die Feuer wüteten knapp zwei Tage.

Die britische Küstenwache teilte am Mittwoch mit, es gebe auf der "Stena Immaculate" keine sichtbaren Flammen mehr an Bord. Eine Untersuchung auf dem verunglückten Schiff könne bald möglich sein. Die Brände an Bord der "Solong" seien in ihrem Ausmaß und ihrer Intensität erheblich zurückgegangen, teilte die Küstenwache mit.

Noch ist unklar, wie viel der Treibstoffladung der "Stena Immaculate" ins Meer gelangt sein könnte. Eine erste Überprüfung habe ergeben, dass das Kerosin wegen der Brände verdampft sei, teilte das US-Schifffahrtsunternehmen Crowley mit.

Nach Angaben von Crowley war der Treibstoff auf 16 Tanks verteilt, von denen mindestens einer bei dem Zusammenstoß beschädigt wurde.