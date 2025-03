Inferno nach Schiffskollision in der Nordsee: Tanker hatte Kampfjet-Treibstoff geladen

Hull (Großbritannien) - Havarie in der Nordsee. Zwei Schiffe sind vor der englischen Küste zusammengestoßen! Ein Öltanker steht in Flammen, die Küstenwache ist im Rettungseinsatz. Das brennende Schiff hat offenbar Treibstoff für Kampfjets geladen.

Das Unglück geschah vor der Ostküste Englands. © Screenshot: Marinetraffic

Laut Daten des Dienstes MarineTraffic war der Tanker Stena Immaculate zuletzt aus Griechenland gekommen. Das Schiff lag demnach etwa 15 Kilometer vor der Küste vor Anker, als das Unglück geschah. Die in Portugal registrierte Solong war hingegen auf dem Weg von Schottland nach Rotterdam (Niederlande).

Inzwischen hat das US-Logistik-Unternehmen Crowley bestätigt, dass der havarierte Tanker Treibstoff für Kampfjets geladen hatte und im Auftrag der US-Regierung unterwegs war, berichtet BBC.

Zuvor wurde bekannt, dass die Stena Immaculate einer von weltweit zehn Tankern, die im Kriegsfall von der US-Regierung sofort angefordert werden können, um Treibstoff für die eigenen Truppen zu transportieren.

Nach Angaben der Reederei wurde die 183 Meter lange Stena Immaculate 2017 in Dienst gestellt, hat eine Tragfähigkeit von knapp 50.000 Tonnen und gilt als mittelkleiner Tanker. Das Schiff war zuletzt in den USA registriert. Was und wie viel das Schiff zuletzt geladen hatte, ist unklar.

Die Rettungskräfte stellen sich auf einen langen und komplexen Einsatz ein. Unter Umständen könnte eine Umweltkatastrophe drohen.

Erstmeldung vom 10. März um 13.48 Uhr; fortlaufend aktualisiert