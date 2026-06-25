Schnäppchen am Meer: Campingplatz an der Nordsee kommt unter den Hammer

Krummhörn - Der verlassene Campingplatz Dyksterhus in Ostfriesland, gelegen direkt hinter dem Nordseedeich , soll heute versteigert werden.

Vom Campingplatz liegt in Sichtweite des Campener Leuchtturms, einem Wahrzeichen der ostfriesischen Küste. © Lars Penning/dpa

Die Stellplätze sind verwildert, Gebäude von Büschen zugewuchert, doch die Lage ist idyllisch – wo bis vor zwei Jahren noch Camper ihren Nordseeurlaub genossen, soll es nun einen Neuanfang geben.

"Für das Objekt gibt es mehrere Interessenten und somit besteht gute Aussicht auf einen neuen Eigentümer", teilt die Deutsche Grundstücksauktionen AG auf Anfrage mit. Das Startgebot liegt demnach bei 175.000 Euro.

Die Lage des Campingplatzes in der Gemeinde Krummhörn (Landkreis Aurich) so dicht am Meer ist besonders. Der Campener Leuchtturm, ein Wahrzeichen der ostfriesischen Nordseeküste, liegt in Sichtweite.

Mit einer Fläche von 13.120 Quadratmetern ist das Gelände fast so groß wie zwei Fußballfelder.

Auf dem Platz befinden sich nach Angaben der Deutsche Grundstücksauktionen AG auch ein leerstehendes Bauernhaus mit Nebengebäuden aus dem Jahr 1959, eine Trekkinghütte und ein Deich.