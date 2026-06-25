Schnäppchen am Meer: Campingplatz an der Nordsee kommt unter den Hammer
Von Lennart Stock
Krummhörn - Der verlassene Campingplatz Dyksterhus in Ostfriesland, gelegen direkt hinter dem Nordseedeich, soll heute versteigert werden.
Die Stellplätze sind verwildert, Gebäude von Büschen zugewuchert, doch die Lage ist idyllisch – wo bis vor zwei Jahren noch Camper ihren Nordseeurlaub genossen, soll es nun einen Neuanfang geben.
"Für das Objekt gibt es mehrere Interessenten und somit besteht gute Aussicht auf einen neuen Eigentümer", teilt die Deutsche Grundstücksauktionen AG auf Anfrage mit. Das Startgebot liegt demnach bei 175.000 Euro.
Die Lage des Campingplatzes in der Gemeinde Krummhörn (Landkreis Aurich) so dicht am Meer ist besonders. Der Campener Leuchtturm, ein Wahrzeichen der ostfriesischen Nordseeküste, liegt in Sichtweite.
Mit einer Fläche von 13.120 Quadratmetern ist das Gelände fast so groß wie zwei Fußballfelder.
Auf dem Platz befinden sich nach Angaben der Deutsche Grundstücksauktionen AG auch ein leerstehendes Bauernhaus mit Nebengebäuden aus dem Jahr 1959, eine Trekkinghütte und ein Deich.
Seit zwei Jahren steht Campingplatz leer
Bis 2024 lief der Campingbetrieb. Danach wollte ein neuer Eigentümer den Platz mit rund 85 Stellplätzen neu gestalten.
Dazu seien in den vergangenen Jahren bereits umfangreiche Rückbauarbeiten auf dem Grundstück erfolgt, um die Flächen wieder nutzbar zu machen, heißt es vom Auktionshaus. Doch zu der Neugestaltung kam es nicht, der Grund ist nicht bekannt.
Nun hat die Natur an vielen Ecken des Campingplatzes die Regie übernommen. "Insgesamt befindet sich das Objekt in einem sanierungs- und modernisierungsbedürftigen Zustand", heißt es in dem Exposé des Auktionshauses.
Die Deutsche Grundstücksauktionen AG verkauft nach eigenen Angaben ausschließlich Immobilien, die von ihren Eigentümern freiwillig verkauft werden – im Gegensatz zu Zwangsversteigerungen.
Gemeinsam mit dem Eigentümer legt das Auktionshaus bei der Einlieferung einen Startpreis (Mindestgebot) fest.
Wer als Bieter bei der Auktion das höchste Gebot abgibt und den Zuschlag des Auktionators erhält, erwirbt die Immobilie.
Titelfoto: Lars Penning/dpa